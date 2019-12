Corruption: Deux ex-Premier ministres d'Abdelaziz Bouteflika écopent des peines de prison de 12 et 15 ans

Le tribunal algérien a prononcé, ce mardi 10 décembre, le verdict du procès pour corruption des ex-Premiers ministres de Bouteflika : Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. M.Ouyahia a été condamné à 15 ans de prison et 16.000 dollars (14.500 euros) d'amende, et M.Sellal à 12 ans de prison et 8.000 dollars (7.000 euros) d'amende. Ils sont accusés d'abus de pouvoir et de détournement de fonds dans le secteur de la construction automobile.



Et quant au chef d’entreprise Abdeslam Bouchouareb, il est condamné à 20 ans de prison et l’ancien patron des patrons Ali Haddad à 7 années d’emprisonnement.



Les deux ministres ont servi sous la longue présidence du Président, démissionnaire Abdelaziz Bouteflika en avril 2019 suite aux manifestations nées entre autres à cause de la corruption des dirigeants du pays. Les deux ex-chefs du gouvernement étaient jugés avec d'autres anciens dirigeants politiques de haut rang et des grands dirigeants d'entreprises. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie, en fuite à l'étranger, a lui été condamné par contumace à 20 ans de prison, selon l'agence officielle APS.