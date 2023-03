Corruption au niveau de l’état civil de Thiès: Le maire Babacar Diop donne un coup dans la fourmilière

Le maire de la Ville de Thiès a clôturé la première phase de son programme de réhabilitation de l’éclairage public de Thiès, par une visite des différents sites concernés. Dr Babacar Diop en a profité pour évoquer la lancinante question de la gestion de l’état civil qui, dit-il, constitue le maillon faible du fonctionnement des services de la ville de Thiès. Relevant de sérieux problèmes au niveau de ce service, il a décidé de mener une lutte farouche contre la fraude et les courtiers, mais aussi contre l’évasion fiscale. «Ainsi, nous avons réussi un record en terme de mobilisation de ressources financières provenant de l’état civil. Ces ressources ont été investies dans ce programme d’éclairage», a renseigné l’édile de la Cité du Rail, nous dit L'As.



Dans le cadre toujours de ce combat, Dr Babacar Diop révèle que de nombreuses sanctions ont été prises, des salaires suspendus, des agents affectés vers d’autres services. «Aujourd’hui, l’option est d’aller vers une informatisation. Il est possible de changer cette culture fondée sur la corruption, le clientélisme ainsi que la fraude et aller vers une culture nouvelle fondée sur la transparence et sur l’équité», affirme le successeur de Talla Sylla.



Il a tenu ses propos en marge de la visite des chantiers de l’éclairage public. Cette première phase de «Thiès ville lumière» a permis d’éclairer les avenues Caen, Léopold Sédar Senghor, Aynina Fall, la Promenade des Thiessois. Il souligne que les travaux se sont également poursuivis au niveau des avenues Jean Collin, Ousmane Ngom, les rues Koymine Fall, Gnagna Sow au niveau du marché central. Il en est de même à la place Sousse et dans certains quartiers péripéhriques comme Ballabey 2, Sampathé 2. « Nous avons l’ambition d’éclairer tous les quartiers périphériques, car nous visons la couverture universelle. C’est pourquoi, la clôture de cette première phase marque aussi l’ouverture officielle de la seconde phase. D’ailleurs, les équipes de la Ville sont sur le terrain depuis une semaine, pour établir l’expression des besoins. Elles sont en contact direct avec les délégués de quartier», a indiqué le premier magistrat de la Ville de Thiès.



Après avoir rappelé l’importance de l’éclairage public, il a ajouté qu’une «enveloppe de 60 millions de Fcfa a permis d’atteindre ce résultat. Soixante millions, ce n’est pas beaucoup pour réaliser une telle ambition, mais c’est le pari de la transparence qui a facilité les choses. J’ai clairement indiqué à l’entrepreneur que nous ne sommes jamais connus et je ne veux aucun franc de ce marché. La seule exigence, c’est que le travail se fasse dans les règles de l’art. Les 60 millions Fcfa ont été payés sur fonds propres, cela veut dire qu’il est possible de changer le destin de cette ville, de changer son visage».



Revenant sur l’affaire du cimetière qu’il avait évoquée en faisant l’état des lieux de la ville après son installation, il rappelle qu’un entrepreneur avait gagné le marché à hauteur de 20 millions de Fcfa. Mais, ce dernier, souligne-t-il, avait mis en place un mécanisme lui permettant de retirer l’argent sans faire le mur. «Après une longue médiation, l’entrepreneur a pris un engagement écrit de refaire le cimetière. D’ailleurs, il a commencé. Et nous nous rendrons sur le terrain avec les services techniques la semaine prochaine, pour évaluer le travail. C’est une question très importante, car il y a une énorme pression sur les autres cimetières. Par conséquent, il convient de faire en sorte que ce cimetière soit fonctionnel le plus rapidement possible», déclare Dr Babacar Diop.



A propos de la lutte contre les inondations, il affirme que l’année dernière avant l’hivernage, des travaux (curage des caniveaux et des avaloirs) ont été effectués. «Et les résultats se sont fait sentir avec moins de problèmes causés par des inondations, contrairement aux années précédentes. Il a été découvert par exemple des canaux sont restés près de 20 ans sans être curés», dit-il. En concertation avec les autres maires, l’édile de Thiès a annoncé pour bientôt une rencontre pour évaluer le travail qui a été fait dans ce domaine l’année dernière et décliner les mesures à mettre en œuvre pour aller le sens du renforcement de ce travail.