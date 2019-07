Corruption dans l’athlétisme – Lamine Diack : « Vivement ce procès ! Je vais enfin pouvoir m’expliquer » La justice française a annoncé l’ouverture prochaine du procès de Lamine Diack pour corruption. Un « soulagement », jure l’ancien patron de l’athlétisme mondial, qui, après avoir observé le silence pendant quatre ans, s’est confié en exclusivité à Jeune Afrique visité par leral.net et qui partage un extrait de cet entretien.

Son visage est creusé, ses traits tirés. À l’extérieur, une vague de chaleur s’est abattue sur Paris et le thermomètre frôle les 40 °C. Lamine Diack, lui, profite de la fraîcheur des bureaux climatisés de ses avocats. En costume léger et sandales de marche, il se décrit lui-même comme « un papi de 86 ans ». La faute aux années qui passent, mais pas seulement : « Mon état de santé n’est plus des meilleurs. Je n’ai pas pu poursuivre mon traitement avec mes médecins à Monaco. Et cela va bientôt faire quatre ans que cela dure. »



Quatre longues années où « l’affaire » a régulièrement fait la une des médias. Un scandale à tiroirs, qui a ébranlé l’athlé­tisme mondial et jeté une lumière crue sur les magouilles présumées de ses dirigeants, à commencer par Diack, influent président de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) de 1999 à 2015 et membre du Comité international olympique (CIO).



Jeune Afrique

