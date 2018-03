Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte "Corruption" et "trafic d’influence": Nicolas Sarkozy renvoyé en correctionnelle Rédigé par La rédaction de leral.net le 29 Mars 2018 à 15:38 | Lu 80 fois

L'ancien président de la République est soupçonné d'avoir cherché à obtenir des informations d'un haut magistrat avec l'aide de son avocat en échange d'un poste à Monaco.



Nicolas Sarkozy est renvoyé devant un tribunal correctionnel dans l'affaire dite "des écoutes". Il est renvoyé notamment pour corruption passive et trafic d'influences, a fait savoir à BFMTV une source proche du dossier, confirmant une information du Monde.



L'ancien président est soupçonné d'avoir cherché à obtenir des informations d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, sur le dossier Bettencourt, avec l'aide de son avocat, Thierry Herzog, en échange d'un poste à Monaco. D'après nos informations, Thierry Herzog et Gilbert Azibert sont également renvoyés pour les mêmes chefs.



Affaire démarrée en 2014



Les ennuis judiciaires s'accumulent pour l'ancien chef de l'Etat. Il a été mis en examen il y a quelques jours dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen illégal de sa campagne présidentielle de 2007.





