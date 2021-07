Cosafa Cup: Le Sénégal et Pape Seydou Ndiaye éliminent Eswatini (3tab0) et filent en finale La sélection sénégalaise va jouer la finale de la Cosafa Cup 2021. Elle vient de sortir l’Eswatini en demi-finale, aux tirs au but (3-0), après avoir été menée deux buts à zéro (2-0) à la pause.

Les Koto Boys ont trouvé les moyens de revenir au score, avant de faire tomber aux tirs au but l’équipe première des boucliers du Roi, pratiquement composée des joueurs qui avaient tenu en échec les protégés d’Aliou Cissé en mars dernier.



Le portier et capitaine des "Lions", Pape Seydou Ndiaye est le héros de la rencontre, pour avoir arrêté trois (3) penalties lors de la série.

