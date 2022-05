Côte Ivoire : Décès du président de l'Assemblée nationale Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Après Amadou Gon Coulibaly en juillet 2020, puis Hamed Bakayoko en mars 2021, Alassane Ouattara perd une nouvelle fois l’un des hommes politiques dont il était le plus proche. Par un communiqué lu à la télévision nationale ce samedi 7 mai au soir, la présidence ivoirienne a annoncé le décès d’Amadou Soumahoro, âgé de 68 ans. Depuis 2019, ce baron du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) était le président de l’Assemblée nationale.



D'après "Jeune Afrique"À Abidjan, ce n’était plus un secret que Soumahoro était malade. Son cancer de la prostate l’avait d’ailleurs éloigné du perchoir, un poste qu’il avait pourtant convoité. Soigné en France puis en Turquie depuis un peu plus d’un an, il avait été contraint à faire des aller-retours au cours de l’année 2021. Après son dernier séjour médical, il était rentré en Côte d’Ivoire en avril dernier, dans l’espoir de pouvoir présider la nouvelle session parlementaire. Son état de santé ne lui a finalement pas permis de le faire.



Un « sage » au fort caractère

Ces derniers mois, en son absence, l’intérim à la tête de l’Assemblée nationale a été confié à Adama Bictogo – ce qui va être à nouveau le cas, jusqu’à ce qu’un nouveau président de la Chambre soit élu. Un remplacement qui avait donné lieu à un redoutable bras-de-fer entre caciques du RHDP, comme les aimait tant Soumahoro. Tchoumba (« le sage », en malinké), ne l’était pas tant que ça.

Mes chers compatriotes,

J’ai la profonde douleur de vous annoncer le décès, ce samedi 7 mai 2022, du Président de l’Assemblée Nationale, mon jeune frère, Amadou Soumahoro. Je rends hommage à un grand homme d'Etat, dont l’engagement et le parcours politique ont marqué notre pays. pic.twitter.com/3Cb1vqDJy9 — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) May 7, 2022





