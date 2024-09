Côte d'Ivoire: 13 morts "calcinés" et 45 blessés dans un accident de la circulation Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2024 à 21:31 | | 0 commentaire(s)|



Treize personnes sont mortes dans un accident de la circulation dans le nord de la Côte d'Ivoire impliquant notamment un car de voyageurs venant du Mali et un camion-citerne, a-t-on appris samedi auprès des services de secours et des médias locaux.



La collision s'est produite vendredi vers 23H00 (locales et GMT) sur l'autoroute qui relie Bouaké et Korhogo, et a fait 13 morts "calcinés" selon un bilan établi par Police Secours qui recense les accidents mortels dans le pays. 45 personnes dont 19 enfants ont été blessées.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Cote-d-Ivoire-13-morts-c...

