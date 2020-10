Côte d'Ivoire - Alassane Ouattara "descend" Soro: "un garçon irrespectuex, on mettra un terme à ses..." Alasane Ouattara n'a pas été tendre avec Guillaume Soro qu-il qualifie d'irrespectueux. "Il y'a un garçon irrespectueux enivré par l'argent qui prétend depuis Paris m' avoir installé au pouvoir grâce à la rébellion".

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Octobre 2020 à 07:51 | | 0 commentaire(s)|

Pourtant il ne savait même pas manier un simple revolver . (..) Il en aura pour son compte bientôt car nous allons demander à la France de l'extrader pour soutien au terrorisme . On mettra un terme à ses enfantillages", a-t-il tweeté.



