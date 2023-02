Côte d’Ivoire: Atterrissage d’urgence de l’hélicoptère transportant le président de l’Assemblée nationale et des ministres Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2023 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

Le pire a été évité de justesse en Côte d’Ivoire. En effet, un hélicoptère de transport de troupe de type MI 8 de l’armée de l’air ivoirienne avec à son bord, le Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, les ministres Kandia Camara (Affaires Étrangères) et Moussa Sanogo (Budget) et la vice-présidente du sénat, a […] Le pire a été évité de justesse en Côte d’Ivoire. En effet, un hélicoptère de transport de troupe de type MI 8 de l’armée de l’air ivoirienne avec à son bord, le Président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, les ministres Kandia Camara (Affaires Étrangères) et Moussa Sanogo (Budget) et la vice-présidente du sénat, a effectué un « atterrissage d’urgence » dans la localité de Gohitafla ce samedi 25 février 2023. Selon un communiqué du chef d’État-major général des Armées ivoiriennes, le général de Corps d’armée Lassina Doumbia, « tous les passagers » de cet aéronef sont » sortis indemnes et des dispositions sont prises pour leur transport et la sécurisation de l’aéronef ». Par ailleurs, le chef d’Etat-Major général des armées a fait savoir qu’une équipe technique de l’armée de l’air a été immédiatement constituée afin de déterminer les causes de cet incident.



Source : https://lesoleil.sn/cote-divoire-atterrissage-durg...

