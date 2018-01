Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Côte d’Ivoire: Des élections municipales et régionales couplées en 2018 Rédigé par la redaction le 25 Janvier 2018 à 17:36 | Lu 88 fois

Jamais cela n’a été fait dans ce pays de l’Afrique de l’ouest. Les prochaines élections municipales et régionales seront couplées en Côte d’Ivoire. C’est la décision adoptée ce mardi 23 janvier, lors d’une rencontre entre la commission électorale indépendante et les partis politiques.

Trois élections majeures Même si pour l’instant, les dates de ces scrutins ne sont pas connues, il faut retenir que les élections municipales et régionales seront couplées. La CEI (Commission électorale indépendante) a promis une révision des listes électorales pour très bientôt. Des rumeurs sur la tenue de ces élections en octobre prochain, circulent déjà. En effet, une disposition de la loi ivoirienne, relative aux élections, impose que les listes électorales soient publiées trois mois avant le vote. Après ces élections, les élus municipaux et régionaux seront invités, à leur tour, à voter pour élire les premiers sénateurs de Côte d’Ivoire.

Les partis politiques ont été invités par le président de la CEI à déposer la liste de leurs représentants au plus tard le 04 février, afin de procéder à la formation des bureaux de vote. M. Youssouf Bakayoko a ajouté: « la révision de la liste électorale est une tâche essentielle dont dépend la crédibilité du scrutin, faute de quoi, il pourrait être sujet à critiques et à conflits ».

Une crédibilité remise en cause Youssouf Bakayoko était censé quitter son fauteuil depuis 2016, après 6 ans à la tête de la Commission Électorale indépendante. Plusieurs de ses commissaires sont également au terme de leur mandat. Mandat de trois ans, dont le nombre ne devrait, en principe, pas aller au delà de deux.

Les soupçons à propos de la crédibilité des membres de la CEI s’étend au-delà des limites des frontières ivoiriennes. Par exemple, la Cour africaine des droits de l’homme, basée en Tanzanie, est réticente vis-à-vis « du caractère impartial et indépendant de la CEI ». Elle a donc demandé à l’Etat de Côte d’Ivoire, de revoir la liste des membres de la CEI en 2017. Cela n’a toujours pas été fait.

