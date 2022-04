Côte d’Ivoire : Drogba dépose sa candidature (Officiel)

Didier Drogba a officiellement déposé, hier dimanche, sa candidature aux élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football.



Retardées de deux ans, les élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF) vont enfin avoir lieu le 23 avril. Dans cette optique, les candidats avaient jusqu’à dimanche pour déposer leur candidature.



C’est ce qu’a fait l’ancien capitaine des Eléphants, Didier Drogba, soutenu par une foule immense venue l’accompagner. Alors que sa candidature avait été refusée en 2020 pour une histoire de parrainages, ce qui avait débouché sur la mise en place d’un comité de normalisation par la FIFA et sur une réforme du code électoral de la FIF, l’ancienne gloire saura vendredi si sa candidature est cette fois acceptée.



L’homme de 44 ans aura pour principaux rivaux Idriss Diallo et Sory Diabaté, tous deux ex-vice-président de la FIF, ainsi que Konan Kouakou Laurent, Yaté Elele et Aka Arnaud.