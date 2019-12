Accueil Envoyer Partager sur facebook Côte d'Ivoire: Guillaume Soro poursuivi, a rejoint l'Europe Rédigé par La rédaction de leral... le 24 Décembre 2019 à 17:26 Guillaume Soro était attendu ce lundi 23 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire après plus de 6 mois d'absence. Mais l'ancien Premier ministre, candidat à la présidentielle 2020, n'a pas pu rentrer au pays. Son avion s'est finalement posé à Accra, la capitale du Ghana après l'émission par la Côte d'Ivoire d'un mandat d'arrêt international contre lui. Il se trouverait actuellement en Europe.

Selon un de ses conseillers, Guillaume Soro a quitté Accra la nuit dernière, direction l'Espagne dans un premier temps, puis la France pour passer les fêtes. « Le président Guillaume Soro est revenu en Europe et il se trouve actuellement en Espagne », confie Franklin Nyamsi. Il devrait regagner la France « d’autant qu’une partie de la famille du président Guillaume Soro vit en France, poursuit Nyamsi. Et puisqu’il lui a été refusé l’atterrissage dans son pays la Côte d’Ivoire par le régime de Monsieur Ouattara, la solution de repli à court terme pour lui, c’est de retrouver sa famille ici [en France]. »



« Si la France veut participer… »



En attendant, les proches de l’ancien Premier ministre ivoirien ne semblent pas craindre une intervention de la justice française concernant leur dirigeant visé par un mandat d’arrêt international. « Les autorités françaises dans une telle hypothèse prendraient une très grande responsabilité dans la consécration des dictatures africaines survivantes, estime Franklin Nyamsi. Elles prendraient une très grande responsabilité dans la déstabilisation de la Côte d’Ivoire.



Si la France veut participer à la stabilisation et la paix en Côte d'Ivoire, elle doit appeler monsieur Ouattara à respecter le droit de monsieur Guillaume Soro en tant que citoyen de Côte d'Ivoire de rentrer paisiblement et tranquillement dans son pays et de battre campagne pour l'élection présidentielle de 2020 ».



