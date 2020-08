Côte d’Ivoire : Guillaume Soro va déposer sa candidature à la présidentielle Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 20:25 | | 0 commentaire(s)|

M. Guillaume Soro, président de Générations et Peuples Solidaires, a décidé de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire. Il tient à remercier les partis politiques, notamment le Mouvement pour la promotion des Valeurs Nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI), le Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI), l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) […] M. Guillaume Soro, président de Générations et Peuples Solidaires, a décidé de se présenter à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire.

Il tient à remercier les partis politiques, notamment le Mouvement pour la promotion des Valeurs Nouvelles en Côte d’Ivoire (MVCI), le Rassemblement pour la Côte d’Ivoire (RACI), l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) et l’Union Des Soroistes (UDS) qui ont diligemment fourni les lettres d’investiture pour soutenir sa candidature. Par conséquent, en accord avec la Commission électorale Indépendante, il a été convenu du dépôt de son dossier candidature, le lundi 31 août 2020 à 13 heures GMT. Les partis politiques et tous les mouvements alliés sont invités à prendre part à cette activité.

Fait à Abidjan, le 28 août 2020

Le Service de Communication »



Source : Source : https://xalimasn.com/cote-divoire-guillaume-soro-v...

