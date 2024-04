Côte d’Ivoire : Hausse de 5,28% du résultat net de la société Servair Abidjan en 2023.

Ce résultat net est passé de 1,268 milliard FCFA en 2022 à 1,335 milliard FCFA en 2023.



Pour sa part, le chiffre d’affaires enregistre une augmentation de 450 millions, se situant à 11,254 milliards FCFA contre 10,804 milliards FCFA en 2022.



Au niveau des charges de la société, les achats de matières premières et fournitures liées se situent à 3,307 milliards contre 2,882 milliards en 2022 (+425 millions).



Les transports passent de 90,971 millions FCFA en 2022 à 110,405 millions FCFA un an plus tard.



Quant au poste Services extérieurs, il a été comptabilisé à 2,008 milliards FCFA contre 1,974 milliard FCFA au 31 décembre 2022 (+34 millions).



Durant la période sous revue, la valeur ajoutée de Servair Abidjan s’est rehaussée de 4,05% à 4,592 milliards FCFA contre 4,413 milliards FCFA un an auparavant.



Les charges de personnel sont aussi en hausse de 99 millions, passant de 2,281 milliards FCFA en 2022 à 2,380 milliards FCFA en 2023.



Quant à l’excédent brut d’exploitation, il est en hausse de 3,75% s’élevant à 2,212 milliards FCFA contre 2,132 milliards FCFA en 2022.



Concernant le résultat d’exploitation, il connait une légère baisse de 4 millions, se situant à 1,866 milliard FCFA contre 1,870 milliard FCFA en 2022.



De son côté, le résultat des activités ordinaires enregistre une régression de 90 millions, s’établissant à 1,887 milliard FCFA contre 1,977 milliard FCFA un an auparavant.

Oumar Nourou

A l’issue de l’exercice 2023, le résultat net après impôts de la société Servair Abidjan, qui opère dans l’avitaillement des aéronefs, a connu une hausse de 5,28% par rapport à l’exercice 2022, selon les états financiers provisoires établis par la direction de cette entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Hausse-de-52...