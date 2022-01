Côte d’Ivoire / Inauguration des premiers véhicules « Made in Côte d’Ivoire » Rédigé par leral.net le Mardi 11 Janvier 2022 à 13:57 | | 0 commentaire(s)|

Les premiers véhicules « Made in Côte d’Ivoire » de l’unité d’assemblage d’Iveco Daily Ivoire à Sotra Industries, ont été inaugurés par le Premier ministre Patrick Achi, le lundi 10 janvier 2022.



Les premiers véhicules « Made in Côte d’Ivoire » ont été inaugurés. La Côte d’Ivoire est désormais capable de monter ses propres véhicules. C’est la première fois que des véhicules produits au pays seront estampillés made in Côte d’Ivoire.



Cette avancée est le résultat de la collaboration entre SOTRA Industries et IVECO. L’usine a une chaîne de montage intégral et a l’autorisation de porter la mention « Made in Côte d’Ivoire ». Le premier ministre Patrick Achi s’est dit heureux d’un tel développement.



« Cette cérémonie d’inauguration de l’usine d’assemblage Iveco Daily Ivoire, témoigne de l’aboutissement d’une décennie d’efforts de tout un pays sous le leadership du président de la république pour rebâtir une nation et reconstruire les outils nécessaires à son développement en termes d’infrastructures, de compétence de production d’ambition » , a-t- exprimé.





