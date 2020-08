Côte d’Ivoire : L’ex-président Bédié et un ex-Premier ministre candidats à la présidentielle du 31 octobre Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 00:26 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien président Henri Konan Bédié, chef du principal parti d’opposition ivoirien, et Pascal Affi N’Guessan qui fut Premier ministre de l’ex-président Laurent Gbagbo, avec qui il entretient désormais des relations conflictuelles, ont déposé jeudi leur candidature à la présidentielle du 31 octobre.



«Cette candidature, je la confie au peuple ivoirien. Elle nous permettra de reconstruire une Côte d’Ivoire réconciliée avec elle-même, une Côte d’Ivoire de la paix, de la tolérance du dialogue et du développement», a affirmé Henri Konan Bédié, chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) lors d’une brève déclaration à la sortie de la Commission électorale indépendante (CEI).



A 86 ans, il ambitionne de revenir au pouvoir plus de vingt ans après avoir été renversé par un coup d’État qui a mis fin à une présidence (1993-1999) sans relief, selon de nombreux observateurs. Il retrouvera comme en 2010 au premier tour le président Alassane Ouattara, avec qui il avait scellé une alliance jusqu’à la rupture de 2018.



Les 3 rivaux de 2010



Mercredi, la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) a annoncé vouloir déposer une candidature de Laurent Gbagbo, même si elle a peu de chances d’être validée. Ces trois hommes avaient été les trois rivaux du scrutin de 2010 qui a débouché sur la crise post-élecorale ayant fait 3000 morts après le refus du président Gbagbo de reconnaître sa défaite.



Acquitté en première instance des accusations de crimes contre l’humanité par la Cour pénale internationale (CPI), Laurent Gbagbo est en liberté conditionnelle en Belgique dans l’attente d’un éventuel procès en appel. Il a été radié des listes électorales à la suite de sa condamnation en 2018 par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour le «braquage» de la Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), pendant la crise post-électorale.



Ancien Premier ministre



Dans la matinée, l’ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan, 67 ans, a lui aussi déposé sa candidature. «Nous nous présentons à cette élection animés de grandes ambitions pour notre pays. Je veux être le candidat de tous les Ivoiriens du Nord au Sud, d’Est en Ouest», a affirmé Pascal Affi N’guessan arrivé deuxième, avec 9,29% des voix, de la présidentielle de 2015.



Il a pris le contrôle légal du Front populaire ivoirien (FPI) fondé par Laurent Gbagbo, mais les partisans les plus fervents de l’ancien président sont regroupés au sein d’une faction qui ne le soutient pas.



Réagissant à la candidature de Pascal Affi N’guessan, Simone Gbagbo, l’ancienne Première dame a dit: «C’est un citoyen, il peut se présenter mais il n’est pas candidat de mon parti». Les candidats ont jusqu’à lundi minuit pour déposer leurs dossiers et ne doivent pas être nécessairement présents physiquement.



Président sortant candidat



Le président Alassane Ouattara a déposé le sien lundi, appelant à «la paix» après les violences qui ont fait au moins huit morts depuis l’annonce qu’il briguerait un troisième mandat.



Élu en 2010 puis réélu en 2015, le chef de l’État, 78 ans, avait initialement annoncé en mars son intention de ne pas se représenter et de passer le relais à son Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci est décédé brutalement le 8 juillet d’un infarctus.



Comme la précédente, la Constitution de 2016 limite à deux le nombre de mandats présidentiels. Les partisans de M. Ouattara affirment que le changement de Constitution a remis le compteur des mandats à zéro, mais ses adversaires jugent anticonstitutionnelle une troisième candidature. (ATS/NXP)





Source : Source : https://www.impact.sn/Cote-d-Ivoire-L-ex-president...

Accueil Envoyer à un ami Partager