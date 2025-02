Côte d'Ivoire: La base de l'armée française rétrocédée le 20 février (Sources proches du dossier) Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2025 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

La base militaire française d'Abidjan sera officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire le 20 février lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays, a appris l'AFP jeudi de sources proches du dossier. "La date prévue est le 20 février. La Côte d'Ivoire est prête" a indiqué une source ivoirienne, ce qu'ont confirmé d'autres sources côté français. Le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu est attendu à Abidjan pour cette cérémonie aux côtés de son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara. Le 31 décembre, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé la rétrocession du camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouet (une commune d'Abidjan). Elle intervient conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique qui se veut moins visible et qui se déploiera selon les besoins des pays concernés. Notamment chassée du Mali, du Burkina Faso et du Niger par des juntes hostiles, l'armée française a également dû quitter le Tchad en quelques semaines après que N'Djamena a dénoncé brutalement l'accord de coopération militaire entre les deux pays, fin novembre. Le Sénégal négocie lui aussi le départ de troupes françaises d'ici fin 2025. En Côte d'Ivoire, ce départ se fait en bonne entente entre les deux armées: des parachutistes ivoiriens sont déjà entrés sur le camp de Port-Bouet en janvier et côtoient les militaires français. La Côte d'Ivoire reste un allié important de la France en Afrique de l'Ouest. Quelque mille soldats étaient déployés au 43e BIMA, notamment dans la lutte contre les jihadistes qui frappent régulièrement le Sahel et le nord de certains pays du golfe de Guinée. Un détachement de quelque 80 soldats restera toutefois sur le camp de Port-Bouet - rebaptisé Thomas d'Aquin Ouattara, du nom du premier chef d'Etat-major de l'armée ivoirienne - pour des missions de formation et d'accompagnement.



Source : https://senemedia.com/annonce-78661-cte-d-ivoire-l...

