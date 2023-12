Côte d’Ivoire: La justice suspend «in extremis», le congrès du parti d’opposition PDCI Rédigé par leral.net le Samedi 16 Décembre 2023 à 22:12 | | 0 commentaire(s)| En Côte d'Ivoire, alors que le congrès du PDCI devait se dérouler samedi 16 décembre 2023, sa tenue a été suspendue in extremis, par une ordonnance en référé du tribunal de Grande instance d’Abidjan (TGI). Le parti espérait désigner le successeur de l’ex-président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août et qui a dirigé le parti pendant près de 30 ans.





Selon cette décision que RFI a pu consulter, deux militants du PDCI ont déposé un recours en justice contre la tenue de ce congrès extraordinaire du parti d'opposition. Ces militants font état de plusieurs griefs contre l'organisation du congrès. Il devait permettre de choisir un nouveau président au Parti, pour succéder à Henri Konan Bédié.



Plus de 6 000 congressistes convoqués



Le TGI d'Abidjan a jugé le recours recevable, estimant que « les irrégularités dénoncées », risquent de « compromettre l'élection du nouveau président du PDCI » voire « d'engendrer des troubles à l'ordre public » et prononce la suspension du congrès et son report.



Du côté des congressistes du PDCI, la confusion totale régnait le matin même du congrès, car ils n’ont pas été prévenus à temps : l’accès à l’hôtel Ivoire leur était interdit, rapporte notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne.



Il y avait des bus stationnés le long des routes, des militants, qui affluaient, pour venir récupérer leur badge d’accès au congrès, mais ils se sont heurtés à un cordon de forces de sécurité qui a encerclé la Maison du parti, très tôt le matin. Impossible pour les militants, d’entrer dans le siège de leur parti.



« On n’a plus le droit de choisir notre propre président, c’est incompréhensible », peste Ramata Gnamien. « On ne peut pas élire notre propre président du parti », s’indigne cette dame d’âge mûr. « On bâillonne le parti », s’emporte un autre cadre.



En tout, près de 6 200 congressistes étaient convoqués. Les militants venaient de tous les coins du pays : de Bouna dans le Nord, de Tabou dans le Sud-Ouest et même de France, pour les militants de la diaspora.



« On arrête tout, pour deux personnes qui ont porté plainte… et avec tous ces millions dépensés pour organiser ce Congrès », s’indigne Alexandre, un autre militant.



C'est une décision qui va à l'encontre de la liberté et la démocratie.



Le PDCI dénonce « un coup monté »

Dans un communiqué, Tidjane Thiam, l’un des deux candidats à ce Congrès, appelle au calme et demande aux militants, de « s’abstenir de tout déplacement ». Même appel lancé par le conseil juridique du PDCI, Me Chrisostome Blessy.







