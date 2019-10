Cote d’Ivoire : La procédure judiciaire contre Blé Goudé repoussée

La procédure enclenchée par la justice ivoirienne sur l’implication de Charles Blé Goudé dans des « crimes contre les populations civiles et les prisonniers de guerre », a été reportée jusqu’au 30 octobre.



Après une audience tenue à huis-clos, son avocat, Me Serge Gbougnon a déclaré que c’est « la chambre d’instruction du tribunal d’Abidjan qui après analyse, pourrait ou non transmettre l’affaire pour un procès aux assises ».



Pour rappel, Blé Goudé a été un des principaux acteurs de la montée de la crise en Côte d’Ivoire dans la décennie 2000, rapporte africanews.com.