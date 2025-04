Côte d’Ivoire : La société NEI-CEDA annonce un résultat net déficitaire de plus de 759 millions FCFA en 2024.

Pourtant, à la fin du précédent exercice, ce résultat net dégageait un solde bénéficiaire de 1,167 milliard FCFA.



Les autres soldes de gestion de la société sont également en nette baisse. C’est ainsi que le chiffre d’affaires connait une baisse de 1,781 milliard à 6,744 milliards de FCFA contre 8,525 milliards FCFA en 2023.



Les autres produits de la société se sont fortement contractés de 2,063 milliards par rapport à 2023 à 777 millions de FCFA 2024.



Au niveau des charges, on relève une baisse des autres achats de la société se situent à 43,408 millions FCFA contre 79,370 millions de FCFA en 2023.



Le même constat est à faire concernant les transports qui se situent à 34 millions FCFA contre 40 millions FCFA en 2023, des services extérieurs avec un niveau de 922 millions FCFA contre 1,445 milliard FCFA en 2023.



La société NEI-CEDA a aussi nettement réduit ses autres charges puisqu’elles passent de 2,789 milliards en 2023 à 1,927 milliard en 2024.



Pour ce qui est de la valeur ajoutée, une réduction de 53% est notée avec une réalisation de 1,109 milliard FCFA contre 2,352 milliards FCFA en 2023.



L’excèdent brut d’exploitation a enregistré une baisse de 68 % à 599 millions contre 1,843 milliard FCFA en 2023.



Une baisse similaire est relevée au niveau du résultat d’exploitation à 603,453 millions contre 1,850 milliard un an auparavant (-67,38%).



Source : La fin de l'exercice 2024 n'a été heureuse pour la société ivoirienne Nouvelles éditions ivoiriennes –Centre d'éditions et de diffusion africaines (NEI-CEDA) qui a annoncé mercredi 9 avril 2025 avoir réalisé un résultat déficitaire de 759,371 millions FCFA.

