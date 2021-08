Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo propose la création d’un nouveau parti Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 00:47 | | 0 commentaire(s)|

C’est après un long hommage aux militants du parti décédés, en présence de leurs familles et après des confidences aux allures de déballage sur son ancien premier ministre, Pascal Afi N’Guessan, que Laurent Ggagbo a annoncé la création d’un nouveau parti. Pour justifier son option de créer un nouveau parti et de « laisser le FPI à Affi N’Guessan » a lancé cette parabole : « Quand tu marches et qu’un obstacle se dresse sur ton chemin, il faut le contourner ou le sauter. » Un participant qui approuve, explique que cela permettra de travailler sereinement.



L’obstacle dont parle l’ancien chef de l’État qui s’est exprimé pendant une demi-heure, c’est Affi N’Guessan, président de l’aile légale du FPI, accusé encore « d’avoir pris le parti en otage ». La crise remonte à 2014. Dernier épisode : la condamnation de la tenue du comité central de ce matin par le camp Affi N’Guessan. Il en organise d’ailleurs un, le 14 août prochain.



Un nouveau parti pour octobre

Laurent Gbagbo veut son nouveau parti rapidement comme le confirme, Franck Anderson Kouassi, un des porte-parole de son camp : « Une structure préparatoire va se mettre en place dans une dizaine de jours pour préparer de façon concrète ce congrès constitutif du nouveau parti qui va naitre au plus tard fin octobre ».



Jusqu’au bout, Laurent Gbagbo a évité de régler directement la crise avec son ancien Premier ministre. Ce dernier s’est même plaint de ne pas avoir eu de réponse à une demande d’audience. À l’heure où il prône la réconciliation, pourquoi Laurent Gbagbo ne l’entreprends pas au sein de sa formation politique ? Son lieutenant prend sa défense : « Ça aussi, c’est une voie de la réconciliation. Il guerroie avec le président, ce dernier lui laisse le parti on va créer un autre. Je ne sais pas s’ils vont se voir ».



Au comité central de ce matin, il y avait deux stars : Simone Gbagbo, très ovationnée à son arrivée, et Laurent Gbagbo lui-même, très applaudi à son apparition et pendant son discours.





