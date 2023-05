Côte d’Ivoire : Le Cojep de Blé Goudé ne prendra pas part aux Locales Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Mai 2023 à 10:46 | | 0 commentaire(s)| Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep) ne prendra pas part aux élections régionales et municipales du 2 septembre 2023 en Côte d’Ivoire. Cette annonce a été faite par son président Charles Blé Goudé, au cours du premier Conseil ordinaire de sa formation politique à Cocody, dans l’Est de la capitale économique ivoirienne.

«Notre premier objectif est une démarche de paix et non une démarche électorale», a déclaré l’ex-leader de la galaxie patriotique, face à ses militants, assurant que pour les élections locales à venir, le Cojep qu’il dirige ne présentera pas de candidat. Il appelle cependant les formations politiques en lice pour ces élections à sur¬tout présenter des projets politiques novateurs qui vont façonner le quotidien des Ivoiriens plutôt qu’à «se battre pour avoir le contrôle de la Commission électorale indépendante (Cei)», organe en charge des scrutins.



Appelé à se prononcer sur le partenariat conclu le mardi 2 mai dernier entre le parti au pouvoir et l’ex-parti de son mentor Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien (Fpi, opposition), l’ancien ministre de la Jeunesse de Gbagbo a dit qu’il «ne veut pas jouer les procureurs derrière les autres partis politiques».



Depuis l’annonce faite par le gouvernement de la tenue des élections locales le 2 septembre 2023, toute la classe politique s’active à présenter la liste des meilleurs chevaux pour la bataille. La liste électorale provisoire sera remise aux partis politiques le samedi 20 mai 2023 par la Cei.

Abidjan.net



