Côte d'Ivoire : Le procès de Blé Goudé reprend ce mercredi Rédigé par La rédaction de leral.net le 18 Décembre 2019 à 10:58 Charles Blé Goudé est poursuivi par la justice ivoirienne dans des présumées affaires liées à la crise postélectorale.

L’ancien ministre de la jeunesse de l’ex président Laurent Gbagbo qui vit à la Haye depuis son acquittement par la Cour Pénale Internationale, est jugé dans une autre affaire relative aux élections de 2010.

Les autorités judiciaires ivoiriennes, accusent Blé Goudé d’actes de tortures, homicides volontaires, de traitement inhumain, d’atteinte à l’intégrité physique, de viol, d’assassinat et attentat à la pudeur commis entre 2010 et 2011 lors de la crise postélectorale.

Les avocats de l’ancien leader des jeunes, dénoncent une violation des droits de leur client qui selon eux ne sont pas respectés par la justice ivoirienne.

La défense de l’ex ministre, s’était retirée de l’affaire en pleine audience le 6 novembre dernier et ce mardi à la veille de l’ouverture du procès, elle a dénoncé des violations de procédure.

Pour Maitre N’dri Claver, le premier droit son client qui contraint de vivre à l’extérieur est d’être présent à son procès.

Accusant la justice de violation il promet saisir la Cour Africaine des Droits de l’homme.

Certains observateurs qui parlent de « harcèlement judiciaire » pensent que ces nouveaux déboires du patron de la « Galaxie Patriotique » sont liés à ses intentions d’être un acteur majeur dans le paysage politique ivoirien.

Les autorités ivoiriennes ont toujours récusé ces allégations.



