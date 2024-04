Côte d’Ivoire : Le résultat net de la société NEI-CEDA Editions baisse de 45 millions FCFA en 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024 à 14:46 | | 0 commentaire(s)|

Ce résultat net se situe en effet à 1,167 milliard FCFA contre 1,212 milliard FCFA en 2022.



De son côté, le chiffre d’affaires est aussi en baisse de 463 millions FCFA à 8,525 milliards FCFA.



Il faut néanmoins relever la très forte hausse de 2,535 milliards des autres produits de la société avec un niveau de 2,840 milliards FCFA.



Les Autres achats connaissent une augmentation de 29%, se situant à 79,370 millions FCFA contre 62 millions FCFA à la fin de l’exercice 2022.



De même, les transports sont en hausse de 32% avec un niveau de passe de 30 millions FCFA au 31 décembre 2022 à 40 millions FCFA un an plus tard.



Seuls les services extérieurs de NEI CEDA Editions connaissent une hausse modeste, soit 9,22% à 1,445 milliard FCFA contre 1,323 milliard FCFA au terme de l’exercice 2022.



La palme des augmentations au niveau des charges de la société est remportée par les autres charges avec plus de 303% à 2,789 milliards FCFA contre 693 millions FCFA en 2022.



La valeur ajoutée quasi stable, se situant à 2,352 milliards FCFA contre 2,318 milliards FCFA en 2022.



De son côté, l’excèdent brut d’exploitation (EBE) est en léger accroissement de 43 millions par rapport à l’exercice 2022 puisqu’il se situe à 1,843 milliard FCFA en 2023 contre 1,800 milliard FCFA.



Le résultat d’exploitation de la société est dans la même dynamique, enregistrant une hausse de 56 millions, avec un montant comptabilisé à 1,850 milliard FCFA contre 1,794 milliard FCFA en 2022.



Un accroissement de 61 millions est noté concernant le résultat des activités ordinaires qui a dégagé un solde de 1,974 milliard FCFA contre un solde de 1,903 milliard FCFA à la fin de l’exercice 2022.

Adou FAYE





Source : A l’issue de l’exercice 2023, le résultat net des après impôts des Nouvelles éditions ivoiriennes –Centre d’éditions et de diffusion africaines (NEI-CEDA Editions) s’est replié de 45 millions FCFA par rapport à l’exercice 2022, selon les états financiers certifiés par les commissaires aux comptes et rendus public par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-Le-resultat-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook