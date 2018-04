Côte d’Ivoire: Les agents des collectivités territoriales en grève

L’annonce a été faite via un communiqué émargé par les responsables de collectivité et remis à plusieurs médias en ligne.



« Le Collectif des Syndicats indignés et en outre, soucieux de la grogne et du bien-être des agents recrutés localement, s’oblige à observer un arrêt de travail de 72 heures à compter du mercredi 11 au vendredi 13 avril 2018 inclus ».



Les syndicalistes affirment avoir entrepris plusieurs fois des démarches auprès du gouvernement Ivoirien, en approchant la Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local(DGDD) pour lui faire part de certaines plaintes concernant les différentes collectivités.



Malheureusement, les choses ne se sont pas passés comme prévu, ce qui a incité les différents syndicats à observer cette grève de trois jours sur le territoire national.



« Le Collectif des Syndicats des Collectivités territoriales s’indigne du manque de considération à son égard et de la désinvolture avec laquelle la Direction générale de la décentralisation et du développement locale (DGDD) traite le dossier des Agents recrutés localement », ont –ils dénoncé.



Les agents des collectivités territoriales réclament le statut de la fonction publique territoriale, le déblocage immédiat des salaires et avancement ainsi que le paiement du stock des arriérés.



Le début du paiement des arriérés de salaire des agents de mairie des zones ex-CNO et le paiement effectif des indemnités et avantages alloués à certains fonctionnaires et agents exerçant dans les collectivités territoriales (décret n- 478-2013 du 02 juillet 2013 pris à Korhogo).



Emeraude ASSAH