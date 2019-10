Côte d’Ivoire: Ouattara demande à la CPI de garder Gbagbo

Dans ce courrier émanant des avocats de l’Etat, la République de Côte d’Ivoire sollicite l’autorisation de la Chambre d’appel de pouvoir présenter des observations écrites sur la requête déposée par la Défense de Laurent Gbagbo visant la remise en liberté sans condition de celui-ci. Elle entend faire valoir ses observations écrites sur les raisons qui l’amènent à proposer à la Chambre d’appel de confirmer la décision rendue le 1″‘février 2019 qui apparaissait, en l’état de la procédure, sage et équilibrée, en application de l’article 86 du Statut de Rome.



Sur la base de ces textes, l’Etat Ivoirien invite la Chambre d’appel de la CPI à rejeter la requête déposée par la défense de Laurent Gbagbo, visant la mise en liberté immédiate de ce dernier. Il se dit prêt à transmettre un document plus complet si l’institution judiciaire le lui autorisait.



Laurent Gbagbo, prisonnier à la Haye depuis novembre 2011, a été jugé non coupable, avec libération immédiate par la Chambre de première instance de la CPI. Il est assigné à résidence surveillée, après un appel de la procureure Fatou Bensouda.













Hartman N’CHO