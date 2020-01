Côte d’Ivoire: Plusieurs corps découverts dans une fosse à l’ouest du pays

«Le 13 janvier 2020, au cours de l’exécution des travaux de bitumage de l’axe préfecture de Man, Bataillon de sécurisation de l’ouest, il a été découvert une fosse commune contenant des restes humains, à proximité de la clôture du lycée moderne 1 de Man. Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet près le tribunal de première instance de Man », a déclaré un communiqué rendu public mardi, 14 janvier 2020, par le procureur de la république près le tribunal de première instance de Man, Counta Nafissiatou.



«La première constatation faite par les médecins légistes du Centre hospitalier régional (Chr) de Man ont permis de reconstituer 20 corps à partir des ossements retrouvés dans ladite fosse. Les investigations se poursuivent pour identifier ces corps et déterminer les causes de la mort », précise madame Counta.



La ville de Man a été le théâtre d’affrontements violents pendant la rébellion de 2002 entre les forces de l’ex-rébellion (Mjp, Mpigo et Mpci) et les loyalistes pour le contrôle de la ville.



Depuis novembre 2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé les travaux de terrassement pour le bitumage de la voirie urbaine de la ville.