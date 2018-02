Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo décédée? Son avocat apporte des précisions

“Des rumeurs font croire au décès de la Première dame, madame Simone Ehivet Gbagbo. Il n’en est rien car elle est bien vivante et attend vivement de rentrer chez elle libre”, a déclaré ce dimanche Me Dadjé Rodrigue sur sa page Facebook.



Depuis le début du week-end, une information selon laquelle l’épouse de Laurent Gbagbo aurait perdu la vie, a fait le tour des réseaux sociaux.



L’avocat de Mme Gbagbo est donc monté au créneau pour mettre un terme à cette fausse nouvelle.



Purgeant une peine de 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l’État, la femme de l’ex-président Laurent Gbagbo serait en détention à l’école de gendarmerie.



Elle n’a plus paru en public depuis son deuxième procès pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à l’issue duquel, la Cour d’Assises l’avait déclarée non coupable.



Cependant, l’on est sans ignorer que Mme Gbagbo a une santé très fragile.



En juillet 2016, elle avait même été internée à la Polyclinique internationale Sainte Anne-Marie (PISAM), à la suite d’un malaise.



Cet épisode avait créé en son temps, un incident entre la défense de l’ancienne First lady ivoirienne et l’administration judiciaire.



Depuis samedi, la nouvelle du décès de Simone Gbagbo, 68 ans, épouse de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo (actuellement jugé par la CPI pour crimes contre l’humanité), se répandait progressivement sur les réseaux sociaux.



Jugée pendant près de 10 mois par la Cour d’assises d’Abidjan pour “crimes contre l’humanité”, Simone Gbagbo, avait été acquittée fin mars 2017 par la justice ivoirienne.









Emeraude ASSAH afrik.mag