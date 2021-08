Côte d'Ivoire: Une rue de Bouaké porte le nom de Ziguinchor, Aboulaye Baldé rend la balle en novembre Le 6 août 2021 ,à Bouaké, s'est tenue la cérémonie de baptême d’une rue de la commune au nom de la ville jumelée de Ziguinchor.

Ont pris part à la cérémonie MM. Abdoulaye BALDE et Nicolas DJIBO, respectivement Maire de Ziguinchor et de Bouaké, de Madame Fatou Diallo DRAME, Chargé d’Affaires a.i, représentant notre Ambassadeur en Côte d’Ivoire, de Monsieur Mohamed Bassirou Niang,1er secrétaire, représentant le chargé d'affaires du Consulat Général, du député de la Diaspora Honorable Seybatou AW et du représentant du préfet de la région Gbéké.Monsieur Abdoulaye BALDE, Maire de Ziguinchor, a exprimé sa reconnaissance au conseil municipal de Bouaké d’avoir pris la décision de donner le nom de sa ville à une rue de cette cité. Il a ensuite exprimé le souhait de voir l’amitié et la fraternité entre Bouaké et Ziguinchor inaugurer une nouvelle forme de coopération basée sur une assistance mutuelle et une solidarité bénéfique aux populations des deux cités et au-delà des deux nations.

Il a, pour terminer, convié le Maire de Bouaké à une visite à Ziguinchor au mois de novembre ou décembre prochain pour une cérémonie de baptême d’une voie qui portera le nom « Avenue Bouaké ».La cérémonie s’est poursuivie par la coupure de ruban et le dévoilement de la plaque portant le nom de la rue de 2,3 km reliant le pont Djibo au pont ENI.

A noter que cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la charte de jumelage paraphée, le 04 septembre 2018, par le maire de Bouaké. La

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

bababa.mp4 (83.71 Mo)



bababa.mp4

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos