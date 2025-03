Côte d'Ivoire : Zeinab Bancé retente le record du plus long marathon de cuisine Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Mars 2025 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

La cheffe ivoirienne Zeinab Bancé s’est lancée, ce 27 mars 2025, dans un nouveau défi pour battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine. Après une tentative avortée en décembre dernier pour des raisons techniques, elle ambitionne cette fois de cuisiner durant 120 heures, avec seulement deux heures de repos par jour.



Au-delà du record, son initiative vise à promouvoir la cuisine africaine et à rehausser l’image de la femme dans un domaine souvent perçu comme traditionnel. Soutenue par tout un pays, elle espère inscrire son nom dans l’histoire et détrôner l’actuel détenteur du record, Alan Fisher, avec 119 heures et 57 minutes.



Source : https://senemedia.com/annonce-79613-cte-d-ivoire-z...

