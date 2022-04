Côte d'Ivoire: des procédures judiciaires ouvertes après 4 effondrements d'immeubles à Abidjan Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 22:59 | | 0 commentaire(s)| La répression contre les responsables d’effondrements d’immeubles s’accroît. Depuis le début de l’année, pas moins de 4 immeubles se sont effondrés à Abidjan, causant la mort de 13 personnes et faisant des dizaines de blessés. La justice a ouvert des informations judiciaires pour chacun de ces immeubles effondrés. Et plusieurs personnes sont sous les verrous.





Le phénomène des effondrements d’immeubles a longtemps été vécu à Abidjan comme une fatalité. Pourtant, ce sont bien la corruption et l’incurie de certains propriétaires, entrepreneurs ou architectes véreux qui provoquent des drames humains. Ainsi, 13 personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées lors de l’effondrement de quatre immeubles depuis le début de l’année, provoquant une colère de moins en moins sourde.

