Côte d’Ivoire : guéri de la Covid-19 : le Président Alassane Ouattara appelle à la vaccination

Testé positif au Covid-19, le président ivoirien Alassane Ouattara est sorti d’un confinement de deux semaines après avoir été testé négatif. Le président ivoirien Alassane Ouattara est sorti d’un confinement de deux semaines au cours duquel il a été testé positif au Covid-19, puis négatif, a annoncé la présidence dans un communiqué. Le président ivoirien […] Testé positif au Covid-19, le président ivoirien Alassane Ouattara est sorti d’un confinement de deux semaines après avoir été testé négatif. Le président ivoirien Alassane Ouattara est sorti d’un confinement de deux semaines au cours duquel il a été testé positif au Covid-19, puis négatif, a annoncé la présidence dans un communiqué. Le président ivoirien avait été en contact avec un cas positif et s’était confiné le 3 août, conformément aux recommandations sanitaires en la matière ajoutait le communiqué. Mercredi, 253 nouveaux cas ont été enregistrés, portant à 52 836 le nombre de cas confirmés dont 369 mortels depuis le début de la pandémie en 2020, selon le ministère de la Santé. _Les tests effectués lors de ce confinement ont révélé une infection à la Covid-19 qui a fait l’objet d’un suivi par les équipes médicales. Le test de contrôle effectué mercredi s’étant révélé négatif, le président de la République reprend ses activités. _ Dès sa prise de fonction, le président ivoirien a exhorté l’ensemble des Ivoiriens ainsi que les populations vivant en Côte d’Ivoire à se faire vacciner et à continuer de respecter les mesures barrières afin de lutter contre la pandémie de coronavirus. La Côte d’Ivoire, pays d’environ 25 millions d’habitants, est relativement peu touchée par le virus, mais, selon les chiffres officiels, il a été noté une hausse sensible des cas de contamination ces dernières semaines.



