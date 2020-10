Côte d’Ivoire: la police au secours d’enfants employés illégalement dans la filière cacao

La police ivoirienne a annoncé avoir porté secours à onze enfants et deux adolescents, qui travaillaient illégalement dans des plantations cacaoyères dans le sud-ouest du pays, les plus jeunes étaient âgées de dix ans. C’est une opération conjointe menée dans le département de Sassandra par les équipages de San-Pedro et de Soubré qui a conduit à l’arrestation de trois cultivateurs, accusés de faire travailler illégalement des enfants dans des plantations de cacaoyers.



« Ces enfants logiquement devaient être à l’école. Mais ils sont en dehors de l’école et ils ont été pris sur le fait parce qu’ils étaient dans une plantation de cacao en train de casser les cabosses et cueillir même le cacao », explique le commissaire Luc Zaka, à la tête de la sous-direction de la police chargée de lutter contre le trafic des enfants. (RFI)









Source : https://www.impact.sn/Cote-d-Ivoire-la-police-au-s...