Côte d'Ivoire: le Tunisien 'gifleur' de policier, sévèrement corrigé

Rédigé par La rédaction de leral.net le 28 Février 2020 à 12:02

Le Tunisien gifleur de policier, aurait été bien corrigé après son acte. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux, montrent un homme qui ressemble à son identité, l’œil au beurre noir, couché sur un lit d'hôpital pour des soins. En outre, l'Association des Tunisiens en Côte d’Ivoire (aTunCI) a réagi à la suite de l'agression. ''L’Association des Tunisiens en Côte d’Ivoire (aTunCI) tient à exprimer sa solidarité avec le policier ivoirien gratuitement agressé, le 26 février 2020, par un ressortissant tunisien en Côte d’Ivoire. Elle salue à cet égard le sang- froid de la police ivoirienne, qui a permis d’éviter qu’une situation particulièrement sensible, ne dégénère et ne prenne une tournure beaucoup plus grave après que l’agresseur, maîtrisé, a été pris à partie par des riverains en colère'', peut-on lire dans un communiqué signé de la présidente de l'association, Intissar Amri.