Côte d’Ivoire : un salon à Abidjan pour valoriser le potentiel de l’intelligence artificielle

La première édition du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace (SIADE), d'une durée de deux jours, a eu lieu jeudi et vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans l'objectif d'augmenter les capacités des acteurs africains dans ces secteurs. Yaya Sylla, directeur général de SaH Analytics international, promoteur et organisateur principal de ce salon, a estimé que le SIADE 2025 constituait une opportunité pour la Côte d'Ivoire de valoriser le potentiel de l'intelligence artificielle (IA). « C'est le reflet d'une ambition africaine forte dans les secteurs clés de la défense, de l'espace et de l'intelligence artificielle, cruciaux pour notre développement », a-t-il dit. Selon lui, l'objectif est d'explorer comment les nouvelles technologies transforment, impactent et améliorent concrètement le quotidien de chacun. « Il s'agit de positionner l'Afrique comme un acteur majeur dans les domaines stratégiques de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace », a souligné M. Sylla. Selon une étude du cabinet PwC citée par des médias locaux, l'IA pourrait générer 1.200 milliards de dollars en Afrique d'ici à 2030, soit une hausse de 5,6% du PIB africain. D'après des experts, les avancées technologiques de l'heure en IA affectent divers secteurs vitaux de l'économie des Etats, dont la santé (en améliorant l'accès aux soins et aux solutions médicales), la mobilité (en développant des solutions de transport intelligentes) et l'inclusion financière (en élargissant l'accès aux services bancaires pour tous). Parallèlement, le secteur spatial connaît, lui aussi, une croissance rapide sur le continent africain. Entre 2013 et 2023, le nombre de satellites africains est passé de 200 à 2.600. Ce dynamisme ouvre la voie à de nouvelles opportunités stratégiques et économiques pour le continent. La première édition du SIADE mettra en lumière des enjeux clés pour la souveraineté et le développement de l'Afrique, en explorant des thèmes tels que l'application de l'IA dans divers secteurs tels que la protection et la gouvernance des données, la filière spatiale ou encore la cyberguerre, selon les organisateurs.



Source : Source : https://atlanticactu.com/cote-divoire-un-salon-a-a...

