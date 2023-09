Couacs du signal avec les intempéries : Le Dg de CANAL+ prône le basculement sur l’application

Le bouquet Canal + a encore levé le rideau sur ses nouvelles offres de contenu. Seulement, le Dg est toujours impuissant face aux couacs de signal lors des intempéries. Les soucis de signal notés lors de fortes pluies, sont imputés à la technologie satellite. En service depuis le mois d’août 2022, le Dg de Canal au Sénégal indique : " C’est un problème relatif à la technologie satellite dont le signal recueilli à une certaine distance (600 km), est exposé à des perturbations causées par les éléments. Cheikh Ahmadou Bamba Sarr conseille aux consommateurs de basculer sur l’application «My Canal» qui est sur le net ", relate L'As.



La plateforme est, dit-il, la seule option qui résiste aux perturbations causées par les éléments de la nature. Il clame, du haut de ses dix-huit ans d’expérience dans les télécommunications, qu’il faut faire appel à un technicien agréé pour l’installation du dispositif. Car « la qualité des installations minimise les problèmes techniques. Assurez-vous que l’installation soit faite par un technicien agréé par Canal+ », conseille le Dg du bouquet français. Interpellé sur la faiblesse de l’offre de contenu en sport local, le responsable de Canal+ explique les efforts que la boite est en train de faire en la matière.



En l’espèce, il y a des tests qui se font avec le championnat en Côte d’Ivoire. Seulement, il reconnaît qu’il y a une carence en production de contenu de qualité. « Il y a des choses à faire. C’est un travail qui prend du temps parce qu’on n’a pas encore trouvé le bon modèle. Ce n’est pas simple », confie M. Sarr. Quant à la CAN qui se profile, le patron de la boite rassure. « La Can 2024 sera sur Canal », projette le Dg. Les nouvelles offres sont aussi mises en vitrine, pour mieux positionner le bouquet sur le marché local. Canal propose désormais une offre «Access +», composé des chaînes de sport et des séries, Canal + sport ; en plus des grands championnats européens, il y a la Saoudi Pro League. Cette attraction sportive est la nouvelle destination de plusieurs stars du foot local. Cela va permettre aux fans de suivre les performances des joueurs. Il y a aussi les qualifications de la Can... Dédié aux productions sénégalaises, Sunu Yeuf diffuse, en partenariat avec la société de production Marodi Tv, la série « La graine du pouvoir » disponible dès le mois d’octobre.



La chaîne Nathan destinée aux plus jeunes propose, pour renforcer sa grille axée sur l’éducation, des séances d’alphabétisation pour les adultes. Mais cette alphabétisation, précise le Dg, est en langue française. Le bouquet a aussi relevé le défi de la protection des enfants par rapport aux contenus pouvant heurter leur sensibilité. Pour le contrôle parental, « une option est présente sur le décodeur. Cela permet aux parents d’avoir le pouvoir d’autocensure afin de veiller à la consommation des enfants. Ils vont ainsi garder un œil sur les contenus visionnés par leurs enfants », signale le Dg de Canal+ Sénégal.