Coubanao: Le Premier Ministre Amadou Ba met en exergue le désenclavement de la Casamance La tournée économique du Premier Ministre Amadou BA dans les régions de la Casamance met en exergue le désenclavement de la Casamance. Ainsi, l’Ageroute a organisé une cérémonie officielle relative aux inaugurations des ponts de Baila et de Diouloulou ainsi que la boucle des Kalounayes. La cérémonie a débuté par des prières de l’imam ratib de Coubanao.

Le Maire de la commune de Coubalan, Mamadou Lamine SORA a souhaité la bienvenue au Premier Ministre Amadou BA. L’édile de la commune de Coubalan assure que : “la réalisation de cet ouvrage de dernière génération est une véritable aubaine pour les populations”.



Après son discours de bienvenue, c’est au tour du Premier Ministre Amadou BA de prendre la parole. “Les ponts de Baïla, de Diouloulou, la boucle des Kalounayes et la voirie de Coubanao représentent, en effet, des symboles concrets de l’engagement du Président de la République Macky SALL envers le développement, la connectivité et le bien-être de nos concitoyens”, a-t-il indiqué à l’entame de son allocution.



D’après le Premier Amadou BA : “le pont de Baïla, le pont de Diouloulou et la boucle des Kalounayes, ainsi que la voirie de Coubanao, sont bien plus que des infrastructures en acier et en béton. Ce sont des investissements dans l'avenir de nos régions, des témoignages de notre engagement envers le progrès et le bien-être de nos concitoyens”.



Après son discours, il a rassuré le Maire en annonçant que : “tous les projets du gouvernement impacteront les populations”, a-t-il indiqué à l’endroit du maire de Coubalan.



