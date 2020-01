Coucou Challenge: Les Sénégalais à la recherche de l’amour sur les réseaux sociaux Les histoires d’amour qui naissent sur les réseaux sociaux et se terminent par des mariages sont rares, mais existent quand même. Le Prince Harry et Meghan Markle en sont une parfaite illustration. Entre le couple princier, tout est parti d’un «salut miss», envoyé par Harry à Meghan.



Sous nos cieux, une idylle quasi similaire fait le buzz sur la toile depuis 48 heures. Il s’agit de celle de Ndeye Marie et de Pape Djibril Diagne.

Tout commence lorsque Ndeye Marie envoie un «Coucou» à son futur mari par inadvertance. Ce, via messenger. La réponse de ce dernier ne se fît pas attendre. De fil en aiguille, leurs discussions qui semblaient anodines se sont soldées par un mariage.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 15:57



