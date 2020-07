Coumba Gawlo Seck porte plainte contre X, sa chaîne Youtube a été piratée et ses vidéos supprimées

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juillet 2020 à 21:24

Le staff de Coumba Gawlo seck, ses fans et ses partenaires, ont été surpris face à l'inaccessibilité de la chaîne Youtube de leur idole, depuis ce samedi 11 juillet, vers 18 heures.



Des dispositions ont été prises, au plan technique. Ce qui a permis de constater que sa chaîne a été piratée et que toutes ses données ont disparu.

Les auteurs de ce forfait se sont mis à faire du live en anglais et ont invité à se désabonner.



Face au préjudice subi et aux désagréments qui en découlent, Coumba Gawlo Seck a saisi son avocat, Maître Khassimou Touré pour qu'une plainte contre X soit déposée.



L'équipe technique chargée de la Communication digitale de Coumba Gawlo Seck est à pied d'œuvre pour trouver une solution dans les meilleurs délais et rétablir le fonctionnement normal de sa chaîne Youtube.



