Coumba Ngouye Thiam: "Quand les sociétés de gardiennage recrutent des femmes, cela veut tout dire"

Vendredi 25 Mars 2022

L'ancienne inspectrice Coumba Ngouye Thiam est d'avis que "les femmes n'ont plus rien à envier aux hommes, d'autant que même dans les sociétés de gardiennage, on les y trouve maintenant. 40 ans que la femme a intégré la Police, ce qui était loin d'être évident, mais on a su tenir. Notre présence à cette fête montre que nous sommes respectées et notre expertise sera toujours disponible pour le bien de la Nation", a-t-elle argumenté.