Coup d’Etat au Mali: «Le coup de force contre un Président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la CEDEAO »(Macky Sall)

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Août 2020 à 14:54 | | 2 commentaire(s)|

« Le coup de force contre un Président démocratiquement élu constitue une violation du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous l’avons fermement condamné », a déclaré Macky Sall.



Le président de la République qui réagissait suite au coup d’Etat du Mali ajoute : « Il nous faut agir avec responsabilité et célérité afin d’éviter que le Mali ne sombre dans un vide institutionnel et dans une impasse politique »





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos