Coup d’Etat constitutionnel : Vers une grève générale

Au lendemain des émeutes de mars 2021, le Président Macky Sall avait fait un discours solennel, pour apaiser les cœurs et éteindre le feu. « J’ai écouté et entendu vos messages », déclarait le chef de l’Etat, pris de court par les violentes manifestations. Aux yeux de nombreux observateurs politiques, ce discours post-émeutes était une stratégie pour le « Lion » blessé, de gagner du temps, avant de reprendre du poil de la bête.



Réunis au sein d’un front de résistance « Aar Suñu Élection », les leaders de l’opposition veulent éviter de tomber une nouvelle fois dans le piège de l’apaisement. Et jurent qu’ils vont achever le « Lion »n politiquement blessé par le report de l’élection présidentielle et diplomatiquement affaibli par la communauté internationale.



En effet, « Le Témoin » quotidien a appris que les leaders de l’opposition ont reçu le renfort de syndicats d’enseignants, d’universitaires, de transporteurs, de chauffeurs, d’imams et oulémas, ainsi que de la classe ouvrière. Sans doute, ils seront renforcés par les professionnels des média réclamant la restitution de la « voix » devenue sans voix de Wal Fadji-Tv.



Le collectif des familles des détenus politiques compte aussi se battre aux côtés de tous ces partis, mouvements, organisations et personnalités. Bref, toute une coalition de résistance est en train de se former pour sonner la mobilisation vers une grève générale, destinée à obliger le Président Macky Sall, à respecter le calendrier électoral et à partir le 2 avril prochain.