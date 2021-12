Coup de filet de la police à Diourbel: 2 milliards FCfa en faux billets, saisis

C'est une grosse prise que les éléments du Commissariat central de Diourbel ont réussie avec le démantèlement d'un vaste réseau de trafic de faux billets ! En effet, les hommes du commissaire Mor Ngom ont effectué une saisie record. Selon des informations exclusives de Seneweb, ces limiers ont mis la main sur 2 millions de dollars en billets non authentiques et 2,5 millions de francs en billets noirs.



Le montant global de cette belle moisson est évalué à plus de 2 milliards francs Cfa. Le Commissariat central de Diourbel a réussi l'arrestation de 4 faussaires, dont le cerveau aux initiales P. A. F, serait étudiant au Canada selon des informations exclusives de Seneweb.



Membre de ce gang de faussaires, le charlatan domicilié dans la banlieue dakaroise, voulait laver des billets noirs. Ainsi, il est entré en contact avec A. M., gérant de dibiterie résidant à Touba. Au bout du fil, les deux hommes se sont donné rendez-vous à Diourbel auprès d'un "laveur". Mais les policiers ont tendu un piège à ces deux faussaires à Diourbel, avant de les arrêter.



Et la perquisition effectuée dans leur véhicule, s'est soldée par la découverte de 2,5 millions francs en billets noirs. Puis, A. D. domicilié à Dakar et A. M. demeurant à Touba, ont été embarqués dans les locaux de la police de Diourbel. Mis devant le fait accompli par les redoutables enquêteurs, le charlatan A. D; craque en révélant que son patron H. D. est à Keur Mbaye Fall. Avec le feu vert du procureur, les policiers de Diourbel ont effectué un transport à Dakar.



Ainsi une commande de 2 millions de dollars en faux billets, a été passée auprès de cet ancien soldat domicilié à Keur Mbaye Fall. Ce dernier devrait recevoir 2 millions francs authentiques en contrepartie. Ayant mordu à l'hameçon, l'ancien militaire a été cravaté dès son arrivée sur les lieux du rendez-vous. Et les hommes du commissaire Ngom ont saisi les 2 millions de dollars en billets non authentiques.



Au terme de l'enquête du Commissariat central du Baol, les 4 faussaires, dont un ancien militaire et un étudiant au Canada, ont été présentés hier (lundi) au procureur près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détention de faux billets de banque.















Le Témoin