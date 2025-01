Coupe CAF : Victime d’une grosse erreur d’arbitrage, le Jaraaf battu par l’USM Alger et éliminé Au terme d’un match marqué par une erreur d’arbitrage, l’ASC Jaraaf s’est inclinée dimanche sur la pelouse de l’USM Alger (2-0) lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe CAF. Les Vert et Blanc ont longtemps posé une vraie équation aux Algériens mais ne verront pas les quarts de finale avec la victoire de l’ASEC contre l’Orapa United.

L’ASC Jaraaf va voir rouge contre l’arbitrage après cette rencontre. Dominés mais longtemps bien en place, les hommes de Malick Daf ont fini par céder (2-0) face à l’Union Sportive de la Médina d’Alger, dimanche soir, à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF). Si l’USMA a maîtrisé les choses et n’a pas effectivement volé son succès, cette élimination du Jaraaf sera entachée d’une grossière erreur d’arbitrage



Un penalty inexplicablement oublié



Si les Algériens avaient une large possession du ballon, comme cela a été le cas durant toute la partie, les joueurs du Jaraaf n’ont pas subi de réelles occasions, le gardien Cheikh Lo Ndoye se contentant de capter quelques ballons faciles dans sa surface. Bien en place, les Vert et Blanc, eux, parvenaient à se procurer quelques situations à travers leurs contre-attaques. Et ils n’étaient pas loin si de créer la surprise après une demi-heure de jeu, lorsqu’Abdoulaye Faty a cru provoquer un penalty.



Au début de l’action avec cette récupération aux abords de la surface adverse, l’ailier droit sénégalais, décalé par Issaga Kane, fait la différence et pense s’être défait, d’un crochet intérieur du gauche, du capitaine de l’USMA, Redouani, afin de s’ouvrir un angle de tir. Sauf que l’Algérien de 29 ans stoppe Faty in extrémis. Si le contact semble assez évident, l’arbitre togolais Aklesso Gnama a laissé le jeu se poursuivre… au grand dam du Jaraaf qui aurait pu prendre l’avantage sur ce potentiel penalty à la 35e.



Sous pression, les Vert et Blanc ont craqué



C’est un oubli d’autant plus malheureux qu’au même moment, l’ASEC Mimosas, troisième de la poule et concurrent du Jaraaf pour la qualification en quarts de finale, ouvrait le score face à l’Orapa United. Mais les hommes de Malick Daf ne pouvaient pas vraiment se permettre de miser sur leurs rivaux ivoiriens pour se hisser au prochain tour. L’ASEC, qui menait 3-0 alors que le score entre l’USMA et le Jaraaf se tournait à 0-0, a tranquillement déroulé sur sa pelouse et remporté son match sur le score de 4 à 0.



A dix minutes de la fin au Stade du 5-Juillet-1962, les partenaires de Jean-Rémi Bocandé tenaient toujours la qualification à la main. Mais c’était sans compter sur Ismaïl Belkacemi. Le meilleur buteur de la compétition a douché les joueurs du Jaraaf en ouvrant le score à la 81e. Trop suffisant, le Jaraaf ne parvenait pas à réagir et Redouani peut se permettre de tuer le match (90e+9). Ainsi s’arrête l’aventure des Vert et Blanc, doublés par l’ASEC qui accompagne l’USMA en quarts de finale de cette édition de la Coupe CAF.



