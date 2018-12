Coupe Caf : Fin de l’aventure pour Génération Foot malgré sa victoire 1-0

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

Génération Foot affrontait ce dimanche Hassania Union Sport d’Agadir sur la pelouse d’Alassane Djigo de Pikine pour une place en 8e de finale retour Coupe CAF. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les amateurs du ballon rond ont assisté à un match très aminé.



Battu sur le score de 2 buts à 0 à l’aller, les académiciens avaient l’obligation de marquer au moins 2 buts pour se relancer, chose que les hommes de Demba Mbaye ont essayé tout au long de la première partie mais ont peiné devant les buts.



De retour des vestiaires la physionomie du match ne change pas, les grenats dominent l’entrejeu et créent un peu plus d’occasions franches. Bun Sanneh ouvre le score à la 64’ de jeu sur une contre attaque des grenats. Les joueurs de Génération Foot dominent outrageusement le match mais la réussite n’était pas au rendez-vous.



1 but à 0 c’est le score final de la rencontre. Génération Foot est donc éliminé en 16e de la coupe CAF comme en 2017.



Wiwsport

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos