Coupe UFOA : Le Sénégal surclasse le Ghana et remporte la finale Les Lions ont remporté le tournoi de l'Ufoa aux dépens du Ghan, dimanche, après les tirs aux buts (3-1) et un score de parité (1-1) à la fin du temps réglementaire. Youssouh Badji a ouvert le score à la 107e mn des prolongations pour les Lions, avant que Joseph Esso n’égalise deux minutes plus tard. Les Lions détrônent ainsi les Black Stars, détentrices du titre.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 12:58 | | 0 commentaire(s)|

