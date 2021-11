Coupe d'Afrique des Nations : la CAF révèle "Toghu", le ballon officiel de la compétition Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 21:33 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre du compte à rebours du plus grand événement sportif du continent, la CAF a dévoilé aujourd'hui le ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021.



Le nouveau ballon de match officiel, baptisé "Toghu" en référence à la tenue traditionnelle très populaire au Cameroun, sera utilisé par les 24 équipes au cours des 52 matchs qui seront disputés lors de la compétition prévue du 09 janvier 2022 au 06 février 2022.



Le "Toghu" est un costume traditionnel multicolore et finement tissé. Il a été conçu à l'origine pour les membres de la royauté dans la région du Nord-Ouest du Cameroun, mais a depuis été adopté par le reste des Camerounais comme tenue pour les occasions spéciales. Voir la vidéo complète du lancement numérique sur notre page YoutTube de la CAF et www.cafonline.com en cliquant ICI... Bienvenue à Toghu, le ballon officiel de #TotalEnergiesAFCON2021 ! 🤩⚽ pic.twitter.com/SqGQLi98sM

— CAF - FR (@caf_online_FR) November 23, 2021 A propos de 'Toghu' - le nouveau ballon de la CAN



Conçu pour répondre aux normes les plus élevées du jeu, le ballon présente des caractéristiques technologiques simples, notamment une configuration de panneaux intelligents, et il est approuvé par la FIFA pour être utilisé au niveau le plus élevé.



CAF - Direction de la Communication

Source : Source : https://www.jotaay.net/Coupe-d-Afrique-des-Nations...

