Coupe de la Ligue sénégalaise de foot: Gfc, Diambars, Pikine et Jamono passent ; Dakar Sc-Jaraaf interrompu Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2024 à 22:59

Les premières rencontres comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue se sont disputées hier, dimanche. Le Guédiawaye Fc, l’As Pikine, Diambars et Jamono, pensionnaires de Ligue 1, se sont qualifiés en 8èmes de finale. Le match entre Dakar Sc et le Jaraaf a été interrompu, alors que les deux équipes étaient à […] Les premières rencontres comptant pour le tour préliminaire de la Coupe de la Ligue se sont disputées hier, dimanche. Le Guédiawaye Fc, l’As Pikine, Diambars et Jamono, pensionnaires de Ligue 1, se sont qualifiés en 8èmes de finale. Le match entre Dakar Sc et le Jaraaf a été interrompu, alors que les deux équipes étaient à égalité (2-2). Guédiawaye Fc, l’As Pikine, Diambars et Jamono de Fatick sont les équipes de Ligue 1 qui ont validé, hier, leur qualification pour les 8èmes de finale de la Coupe de la Ligue. Ces formations ont battu leurs vis-à-vis au terme d’une première journée marquée par des ratages, avec des matchs interrompus ou reportés. Le Gfc a accueilli et battu au stade Amadou Barry, Wallydaan de Thiès, leader de Ligue 2 par 2 buts à 1. Un succès des hommes de l’entraîneur Ansou Diadhiou qui ont été imités par l’As Pikine à qui il a tout de même fallu recourir à la séance de penaltys pour s’imposer face au Ndiambour de Louga, également pensionnaire de Ligue 2-2 (3 Tab 2). Dans le derby de Mbour, Diambars de Ligue 1 a dominé Demba Diop Fc de la division inférieure par 1 à 0 ; avec ce résultat, l’Académie de Saly poursuit sa route dans cette compétition. Au même titre que Jamono de Fatick, l’autre formation de l’élite qui a remporté son duel avec une équipe du niveau inférieur. L’équipe promue cette saison a accueilli et battu au stade Massène Sène, Amitié Fc de Thiès (2-1). La Sonacos de Diourbel est pour l’heure, la seule équipe de L1 à sortir de la compétition dès le 1er tour après sa défaite face à Thiès Fc de Ligue 2 (0-1). L’autre équipe qualifiée ce dimanche est Keur Madior qui a battu Oslo Fc (1-0) dans le face-à-face entre formations de L2. Dakar Sacré-Cœur et le Jaraaf qui étaient les protagonistes de la rencontre phare de ce tour préliminaire devront attendre pour être édifiés. Leur confrontation au stade municipal des Parcelles assainies a été interrompue alors que les deux équipes étaient à égalité (2-2). C’est également le cas pour le face-à-face entre la Linguère de Saint-Louis et Ajel de Rufisque alors qu’elles faisaient également match nul (0-0). Le match Us Ouakam – Cneps a tout bonnement été renvoyé pour défaut de service d’ordre. Le tour préliminaire de cette compétition se poursuit cet après-midi avec Duc – Hlm au stade Amadou Barry à 16h30, Rs Yoff – As Douanes au stade municipal de Ngor à 16h30 et Ngb – Us Gorée prévu à Alassane Djigo à 16h30. Ousseynou POUYE RESULTATS Dimanche 4 février Jamono Fk – Amitié Fc 2-1 ; As Pikine – Ndiambour 2-2 (3 Tab 2) ; Linguère – Ajel 0-0 (interrompu) ; Guédiawaye Fc – Wallydaan 2-1 ; Keur Madior – Oslo Fa 1-0 ; Demba Diop Fc – Diambars 0-1 ; Thiès Fc – Sonacos 1-0 ; Us Ouakam – Cneps (renvoyé pour défaut de service d’ordre) ; Dakar Sacré-Cœur – Jaraaf 2-2 (interrompu) ; Lundi 5 février Amadou Barry à 16h30 : Duc – Hlm ; au stade municipal de Ngor à 16h30 : Rs Yoff – As Douanes ; à Alassane Djigo à 16h30 : Ngb – Us Gorée. ———————



Source : Source : https://lesoleil.sn/coupe-de-la-ligue-senegalaise-...

