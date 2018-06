Coupe du Monde 2018 : comment les nouvelles technologies révolutionnent l’arbitrage La Coupe du Monde 2018 est le premier Mondial lors duquel l’assistance vidéo (VAR) a été introduite. On commençait à s’habituer à la Goal Line Technology, nous devons désormais également composer avec l’arbitrage vidéo désormais. Le football s’ouvre de plus en plus à la technologie et nous sommes gâtés en tant que Français puisque nous avons été les premiers à en bénéficier. Des nouveautés qui obligent les arbitres à s’adapter.

La Coupe du Monde 2018 est placée sous le signe de la technologie. Pour la première fois de l’histoire, l’assistance vidéo (VAR) est présente lors d’un Mondial de football, après quelques années d’essai dans quelques compétions et ne maths amicaux. Et pour l’instant, elle réussit plutôt bien à la France. Lors de son premier match contre l’Australie, les Bleus ont bénéficié d’un penalty grâce à la vidéo. L’arbitre avait d’abord laissé jouer après une intervention dans la surface sur Antoine Griezmann, avant de revenir sur sa décision à la vue des images.

Coupe du Monde 2018 : assistance vidéo et Goal Line Technology sollicitées En fin de match, alors que l’Équipe de France manquait de créativité offensive, Paul Pogba tente une frappe après un une-deux. C’est contré, mais la balle heurte la barre transversale avant de mourir juste derrière la ligne de but et de ressortir immédiatement dans la cage. L’action est confuse pour les téléspectateurs, qui ne savent pas trop quoi en penser. Mais l’arbitre n’a aucune hésitation et accorde le but : sa montre a vibré et lui indique que le ballon a franchi en totalité la ligne de but. La Goal Line Technology lui évite de prendre une décision difficile.

Lors de la Coupe du Monde 2014, c’est déjà la France qui avait profité de la Goal Line Technology pour la première fois lors d’un Mondial. Comme lors de l’Australie, il s’agissait déjà d’un but contre son camp, le gardien du Honduras Noel Valladares ayant repoussé le ballon dans ses buts après une frappe de Karim Benzema. Les Bleus l’avaient emporté 3-0. La France et la technologie, c’est donc une histoire qui marche pour l’instant.

Elle lui avait été à son désavantage contre l’Espagne en mars 2017 pour son premier match joué avec la vidéo, mais il s’agissait d’un match amical. Antoine Griezmann s’était vu refuser un but au départ validé car il était hors-jeu. Alors qu’un but de Delofeu pour la Roja n’a été accepté qu’après visionnage des images. Cet exemple résume à lui seul l’importance que peut avoir la vidéo pour réduire les injustices.

Coupe du Monde 2018 : l’assistance vidéo révolutionne l’arbitrage L’assistance vidéo ne peut être utilisée que dans 4 cas bien précis :

après un but marqué

sur une situation de penalty

pour un carton rouge direct

pour corriger une erreur d’identité d’un joueur sanctionné Les conséquences sur la manière d’arbitrer sont très importantes. En cas de situation litigieuse, les arbitres ont pour consigne de laisser le jeu se poursuivre afin de ne pas influencer la partie s’il n’y avait rien à siffler. Ils peuvent alors prendre une décision lorsque l’action se termine et demander l’aide de la vidéo. C’est ce qu’il s’est passé avec Griezmann contre l’Australie. L’arbitre avait laissé jouer un petit moment avant de demander l’utilisation de la VAR. Cela permet de ne pas gâcher une contre-attaque ou une récupération haute immédiate de l’équipe à l’attaque.

Forcément, ce système n’est pas parfait et ralentit le rythme des matchs. L’argument principal avancé par ses détracteurs. Et dans certaines situations, malgré la vidéo, c’est l’interprétation de l’arbitre qui aura le dernier mot. C’était le cas pour ce France-Australie. Il n’aurait pas été scandaleux de ne pas accorder à la France un penalty au regard de la faute. Et vous, qu’en pensez-vous ? La vidéo doit-elle avoir sa place dans le football ?













