Coupe du Monde: Comment les Sénégalais vivent la blessure de Sadio Mané

Mercredi 9 Novembre 2022

Après la victoire du Bayern face au Werder de Brême mardi soir (6-1), le footballeur international Sadio Mané s'est blessé à un tendon du genou droit et ne serait peut-être pas du voyage au Qatar pour la Coupe du Monde qui débute dans onze (11) jours. Ainsi, les citoyens sénégalais ont donné leur avis de manière général sur ce fait. Les uns disent que la blessure n’est pas si grave et qu’il va jouer et lui souhaite un prompt rétablissement, tandis que d’autres disent que l’équipe nationale du Sénégal ne sera pas le même sans Sadio Mané, d'autant qu’il est indispensable et que c’est un leader.